Brasile 2014, i giocatori dell'Argentina inviano una maglia autografata a Papa Francesco

15:03 - Regalo speciale per il tifoso numero uno dell'Argentina. Maxi Rodriguez e Messi hanno mostrato su Twitter la maglia autografata (la numero 11 dell'ex centrocampista dell'Atletico Madrid) che la Selección ha inviato a Papa Francesco. Prima del Mondiale Bergoglio, grande tifoso di calcio, aveva ricevuto la nazionale in Vaticano. In molti, durante il torneo, avevano scherzosamente ringraziato il Papa per il clamoroso palo colpito da Dzemaili.

Al 121' minuto dell'ottavo di finale, il centrocampista del Napoli aveva colpito un incredibile legno con un colpo di testa ravvicinato. La rete si era immediatamente scatenata, con vari fotomontaggi che ironizzavano sulla 'protezione' esercitata da Papa Francesco sull'Argentina. La maglia della nazionale spedita in Vaticano è stata firmata da tutti i giocatori protagonisti del Mondiale terminato con la sconfitta in finale contro la Germania del papa emerito Ratzinger.