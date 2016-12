Behrami usa l'ironia: "La tristezza"

10:10 - Domenica il battibecco con Benitez e l'allontanamento dal campo d'allenamento, lunedì l'esclusione dal match amichevole contro il Kalloni. Non è certo un gran momento per Behrami che, comunque, lunedì sera ha risposto alle polemiche delle ultime ore pubblicando su Twitter una foto che lo ritrae con alcuni compagni di squadra durante la cena. Rigorosamente sorridente - così come Dzemaili, Callejon, Insigne, Hamsik, Mesto, Maggio, Pandev e Rosati -, lo svizzero ha commentato lo scatto con dell'ironia: "La tristezza". Il suo futuro al Napoli, però, è ogni giorno più in bilico.