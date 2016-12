Barcellona, Puyol lascia: a fine stagione è addio

18:47 - La decisione era nell'aria e ora è ufficiale: Carles Puyol, a fine stagione, lascia il Barcellona. Una scelta, quella del capitano dei blaugrana, comunicata in una conferenza stampa convocata per l'occasione. La decisione è stata dettata dall'età, il 13 aprile compirà 36 anni, e dai molti infortuni che hanno minato le sue ultime stagioni. Il suo futuro è ancora incerto: un'esperienza estera, MLS o Emirati Arabi, oppure il ritiro definitivo.

19 anni al Barcellona, 15 in prima squadra, 21 titoli, ai quali vanno sommati i 2 con la Nazionale spagnola. Basterebbero questi numeri a collocare Puyol dove merita, nell'olimpo dei giocatori più rappresentativi della storia del calcio. Ma il capitano azulgrana è stato molto di più: esempio di correttezza e sportività, sempre attento ai compagni e leale con gli avversari. Accompagnato dal ds Zubizarreta, dall'amico De La Peña e dai compagni Pinto, Afellay, Tello e Bartra, Puyol è apparso emozionato nel comunicare la sua decisione.



Nelle ultime stagioni, il capitano blaugrana ha sofferto di numerosi infortuni: 36 totali, di cui ben 8 alle ginocchia. E' questa precaria condizione fisica, e quindi l'impossibilità di essere protagonista e di dare un contributo importante, la causa principale della decisione di rinunciare ai due restanti anni di contratto con il club catalano.



Per il futuro si aprono varie possibilità: probabile una esperienza in campionati meno competitivi e meno stressanti, quali la MLS, gli Emirati Arabi o il Qatar. Non da escludere, però, la possibilità di un ritiro definitivo dal calcio giocato.

Il palmares di un campione

Pochi giocatori al mondo hanno vinto quello che ha vinto il capitano blaugrana nella sua straordinaria carriera: 6 campionati spagnoli, 6 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe di Spagna, 3 Champions League, 2 Supercoppe europee, 2 Coppe del mondo per club, 1 Europeo 1 un Mondiale vinti con la Spagna