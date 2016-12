Barcellona: Messi vomita ancora prima della gara con l'Athletic

18:25 - Leo Messi ci ricasca: prima di entrare in campo per la sfida fra Barcellona e Athletic Bilbao, il talento argentino ha avvertito l'ennesimo problema allo stomaco. Così, dopo un momento di appannamento, si è chinato e ha vomitato alle spalle di Dani Alves. L'ultimo episodio simile era avvenuto addirittura sul terreno di gioco, durante l'amichevole di Bucarest fra Romania e Argentina: "Mi capita spesso e non so perché - aveva spiegato la 'Pulce' -. Succede prima delle partite, durante gli allenamenti, quando sono a casa. Non so bene cosa sia, ma mi capita e poi passa". Anche stavolta l'allarme è rientrato prontamente. Messi ha anche realizzato il gol del 2-1 che è valso la vittoria del Barça GUARDA IL VIDEO