Argentina: il nuovo stadio del San Lorenzo si chiamerà 'Papa Francesco'

10:59 - Si chiamerà 'Papa Francisco' il nuovo stadio del San Lorenzo di Almagro, società argentina di calcio per cui fa il tifo lo stesso Pontefice. L'impianto, per cui la società ha stanziato 10 milioni di dollari, verrà costruito nei prossimi anni nel quartiere Boedo di Buenos Aires. A rivelare la scelta del nome è stato lo stesso club rosso-blu attraverso un post su Twitter: "Il San Lorenzo giocherà in casa al 'Papa Francisco' di Boedo'".

Attualmente la squadra tifata dal Pontefice gioca allo stadio Pedro Bidegain, situato nel quartiere Nueva Pompeya, sempre a Buenos Aires e costruito nel 1993. Dopo la conquista della Copa Libertadores, alcuni giocatori e dirigenti del San Lorenzo si sono presentati in Vaticano per incontrare Jorge Bergoglio. In quell'occasione, Papa Francesco ha ricordato come il club argentino fosse parte della sua identità culturale.