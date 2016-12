Apoteosi Palermo: è di nuovo Serie A

02:46 - Dopo un solo anno di Serie B, il Palermo di Zamparini conquista matematicamente la promozione in Serie A con cinque turni d'anticipo. Nella 37.ma giornata di campionato, la squadra allenata da Iachini vince 1-0 a Novara grazie a un gol di Vazquez (42'), sale a quota 78 punti e diventa così irraggiungibile per Empoli (vittorioso 3-1 a Brescia con Maccarone e Tavano) e Latina (1-1 in casa della Juve Stabia).

Quella del Palermo è stata una marcia progressiva: stentata all'inizio, travolgente nel mezzo, dominante nel finale. La stagione comincia con Gattuso in panchina e sette punti nelle prime sei partite. La sconfitta di Bari (24 settembre, 2-1) costa l'esonero all'ex centrocampista del Milan, che paga l'inesperienza e la consueta, scarsa, pazienza del vulcanico presidente Maurizio Zamparini.



Cacciato Ringhio, il numero 1 rosanero sceglie Beppe Iachini per organizzare la riscossa. Alla fine, diventa una cavalcata da record: col nuovo tecnico vengono archiviati 71 punti in 31 gare, nelle quali il Palermo viene sconfitto solamente due volte. La Serie A, conquistata oggi grazie al successo sul campo del Novara, arriva dopo sei vittorie consecutive totali e sei vittorie consecutive in trasferta. E ancora: è stato (per ora) eguagliato il primato di Juve e Sassuolo riguardante le vittorie fuori casa (11), inoltre i siciliani non perdono da 18 partite e hanno vinto 10 delle ultime 11 gare. Soprattutto, la Serie A è stata aritmeticamente raggiunta con 5 giornate d'anticipo: un evento mai successo con la B a 22 squadre. Sono numeri mostruosi, che permettono al Palermo di espiare ogni peccato. Il paradiso, dopo un solo anno, ha appena riaperto le porte.

LE ALTRE PARTITE

L'Empoli vince 3-1 a Brescia (Maccarone, Tavano e Verdi; rigore di Caracciolo per i padroni di casa) e scappa a +4 sul Latina, fermato sull'1-1 (Doukara e Jonathas) dalla già retrocessa Juve Stabia. La squadra di Breda viene così raggiunta al terzo posto dal Crotone, che supera 2-1 il Padova grazie a Bidaoui e Pettinari. Tornano al successo Cesena (2-0 all'Avellino) e Modena (3-1 a Siena), mentre il Bari passa 3-1 a Terni e si avvicina alla zona playoff. Nella parte bassa della classifica, il Cittadella demolisce 5-1 il Varese e si porta a un solo punto dai lombardi, che ora rischiano di sprofondare nella zona playout. Il Carpi piega 2-0 il Pescara con Di Gaudio e Sgrigna. Nel posticipo delle 18 tra Lanciano e Trapani, rocambolesco pareggio per 2-2, con i siciliani che, in vantaggio per 0-2 (Mancosu e Basso) e sopra di un uomo (espulso Mammarella), si fanno raggiungere tra il 75' (Casarini) e l'87' (Turchi).