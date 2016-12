Ancelotti promuove Inzaghi: "Ha un entusiasmo incredibile"

20:51 - "Inzaghi ha un entusiasmo straordinario, ha già fatto esperienza nel settore giovanile. Sì ha le caratteristiche, conosce l'ambiente e se diventerà allenatore del Milan gli auguro buona fortuna". Con queste parole il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fresco vincitore della Champions, promuove il suo ex 'allievo' Pippo Inzaghi, prossimo tecnico del Milan. "L'esperienza - ha detto ancora l'ex rossonero - te la fai con il tempo".

Ancelotti, a Roma per ritirare il premio 'Enzo Bearzot', promosso dall'UsAcli, ha poi spiegato: "La cosa più importante è la conoscenza del gioco e sapere che l'allenatore non deve solo vedere il gioco e la tattica ma preparare l'allenamento. E' la cosa più complicata. Devi studiare perché non hai conoscenze nella preparazione e nella programmazione".

Il tecnico recordman nel numero di Champions League vinte, ha poi detto la sua sulla situazione del calcio italiano: "I momenti ciclici li vivono tutte le nazioni. Lo scorso anno sono arrivate in finale di Champions due tedesche, quest'anno due spagnole. L'Italia aveva portato tre squadre in semifinale nel 2003. Si va a cicli. Ora l'Italia è carente, ma a livello giovanile stanno uscendo giocatori italiani di grandissimo talento. La Serie A - ha poi aggiunto - rimane ''molto competitiva dal punto di vista tecnico e tattico. Gli allenatori italiani hanno il vantaggio dell'esperienza che si fanno usando tantissimi sistemi di gioco. Manca tutto l'intorno, l'ambiente positivo, la cultura sportiva e le infrastrutture''.

Infine un flash sul Mondiale alle porte: "L'Italia è sempre molto rispettata, giocare contro di lei non è mai facile. La Spagna è la favorita con il Brasile. L'Italia può fare bene con forza ed energia ma sulla carta non è favorita''.