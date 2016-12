Ancelotti: "Che orgoglio aver portato il Real in finale dopo 12 anni"

10:31 - Capolavoro tattico di Ancelotti: "Partita fantastica, nel primo tempo abbiamo fatto tutto perfettamente". L'allenatore del Real Madrid, ai microfoni di Premium, è felice dopo la conquista di un posto nella finale di Champions: "Dopo le tre semifinali perse c'era tanta voglia di riscatto. Dopo 12 anni ho riportato il Real in finale e sono orgoglioso". A Lisbona non ci sarà Xabi Alonso: "La cosa negativa di questa serata. Ammonizione ingiusta".



Poi l'allenatore italiano è tornato sulla partita: "Abbiamo cambiato qualcosa in fase difensiva, oggi Bale ha giocato in una posizione in cui non era abituato. Quando si sacrificano i campioni può succedere anche di vincere le partite 4-0...".