Amichevoli: Napoli-Barcellona 1-0, gol di Dzemaili su papera di Bravo

12:36 - Vittoria di prestigio per il Napoli di Rafa Benitez nell'amichevole di Ginevra contro il Barcellona. Gli azzurri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Dzemaili a dieci minuti dal termine, aiutati da una clamorosa papera di Claudio Bravo sul tiro dalla distanza dello svizzero. Buone indicazioni per Benitez da parte del neoacquisto Koulibaly e di tutto il reparto difensivo. Per Luis Enrique, invece, continuano a mancare i risultati estivi.

LA CRONACA DEL MATCH

Si dice che vincere aiuta a vincere e l'1-0 con cui il Napoli ha superato il Barcellona di Luis Enrique a Ginevra è sicuramente il miglior modo per avvicinarsi con entusiasmo al primo crocevia stagionale, quel playoff di Champions League che sullo sfondo continua a far sentire la sua presenza. L'amichevole ha fornito a Benitez segnali confortanti soprattutto nei primi sessanta minuti di gioco, prima cioè che il tecnico spagnolo imbottisse il Barça di gioiellini (bravissimi) delle giovanili. Buone notizie soprattutto dalla fase difensiva e da Rafael, capace di reggere l'urto dell'attacco catalano. Su tutti da sottolineare la prova del roccioso Koulibaly, l'unico lasciato in campo per l'intera partita tra i giocatori di movimento e confortante per attenzione e fisicità. Decide la rete di Dzemaili a dieci minuti dal termine con la gentile collaborazione di Bravo.

La partita è finita: Napoli batte Barcellona 1-0

90' Grande chiusura di Koulibaly. Il difensore ha sfoderato una prova confortante

87' Occasione per il Barcellona su punizione: Rafael libera la porta con i piedi in qualche modo

83' Grande giocata di Deulofeu: dribbla tre giocatori in area e tenta un tiro a giro. Rafael la mette in angolo

80' Gol del Napoli: Dzemaili! Clamorosa papera di Bravo su tiro da fuori dello svizzero

75' E Luis Enrique continua a inserire giovani: in pratica c'è in campo il Barça B con Bravo in porta

72' Benitez lancia nella mischia anche Zuniga e Vargas

68' Il Napoli continua ad affidarsi ai lanci lunghi, ma di pericoli per la porta del Barcellona nemmeno l'ombra

60' Tanti cambi per Luis Enrique che mette in mostra tutti i gioielli delle giovanili blaugrana. Entra anche il gioiello Halilovic

56' Ancora Pedro, scatenato al rientro dagli spogliatoi, destro dal limite fuori di poco

51' Jordi Alba controlla alla grande superando Mesto, palla in mezzo per Pedro che non trova la porta di poco. Napoli in difficoltà

50' Barcellona vicino al gol con Pedro sugli sviluppo di un calcio d'angolo

Riprende la partita: dentro Ghoulam, Mesto e Michu per il Napoli

Finisce il primo tempo

38' Il Napoli prova a giocare di rimessa, ma è ancora di El Haddadi l'occasione per sbloccare il match. Ancora Rafael in uscita chiude lo specchio al giovane attaccante classe 1995

35' I catalani fanno girare bene il pallone nello stretto e in velocità. Iniesta prova la conclusione deviata in corner

32' Occasionissima per il Barcellona sventata da Rafael. Rakitic serve El Haddadi a tu per tu con il portiere e con la difesa azzurra in ritardo. Chiude in uscita il portiere brasiliano

28' Lo schema più utilizzato dal Barcellona di Luis Enrique è il lancio dalle retrovie per lo scatto degli attaccanti veloci. El Haddadi finisce in fuorigioco

25' Buona combinazione tra Jorginho e Callejon, ma Bravo è attento e sventa la minaccia in due tempi. Sale il pressing del Barcellona

20' Il gioco del Barcellona si sviluppa in orizzontale ma con lentezza. Per ora nessun pericolo per la porta del Napoli

17' Rafael alla Neuer, sventa una potenziale occasione per El Haddadi con un'uscita di piede fuori dall'area

13' Grande occasione per il Napoli sugli sviluppi di una punizione: Hamsik svetta in area di testa, ma Bravo vola all'incrocio e mette in angolo

11' Alza i giri il Barcellona. Azione sulla destra di Montoya, Albiol spazza in calcio d'angolo

10' Occasione per Insigne che però non aggancia il pallone in buona posizione

Fase di studio. Le due squadre fanno girare il pallone senza troppe idee.

La partita è cominciata. Napoli che attacca da destra a sinistra

IL TABELLINO

Napoli-Barcellona 1-0

Marcatori: 80' Dzemaili

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio (1' st Mesto), Albiol (40' st Luperto), Koulibaly, Britos (1' st Ghoulam); Gargano (27' st Dzemaili), Jorginho (18' st Inler); Callejon (27' st Zuniga), Hamsik (27' st Vargas), Insigne (18' st Mertens); Zapata (1' st Michu). All.: Benitez.

Barcellona (4-3-3): Bravo; Montoya, Bartra, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Rafinha, Pedro, El Haddadi. All.: Luis Enrique