Nba, Jordan: "Complimenti a Bryant, mi fa divertire"

10:51 - Arrivano anche i complimenti di Michael Jordan a suggellare la straordinaria notte di Kobe Bryant, che entra nella leggenda scavalcando proprio 'His Airness' al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori Nba di tutti i tempi. "Mi congratulo con Kobe per il traguardo raggiunto - le parole di MJ in un comunicato alla Associated Press -. Ovviamente è un grande giocatore, con una straordinaria etica di lavoro e una eguale passione per il basket".

"Mi sono sempre divertito a vederlo giocare in questi anni - prosegue Jordan -, è una gioia vederlo crescere anno dopo anno. Adesso guardo agli obiettivi che può ancora raggiungere".

Non mancano nemmeno le congratulazioni di un'altra leggenda dei Lakers, Magic Johnson: "Complimenti a Kobe per aver sorpassato il suo idolo Michael Jordan al terzo posto della classifica Nba dei migliori marcatori di tutti i tempi. I tifosi dei Lakers devono essere onorati di vedere uno dei migliori 5-6 giocatori di sempre indossare la casacca gialloviola. E ringraziamo anche i fan dei Wolves per la standing ovation riservata a Kobe".