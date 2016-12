Basket, Serie A: Venezia in vetta, Roma abbatte Varese

23:31 - Venezia non si ferma più. A Bologna la Reyer centra la terza vittoria consecutiva in Serie A e aggancia la Reggiana in vetta alla classifica con 10 punti: 83-79 il punteggio in favore dei lagunari. Altra clamorosa rimonta subita da Varese: gli uomini di Pozzecco si fanno riprendere da + 19 a Roma e alla fine perdono 87-78, quarto ko consecutivo per i lombardi. Grande prova di Cremona, che sconfigge 87-72 Brindisi e aggancia il terzo posto a 8 punti.

Terza vittoria consecutiva per Venezia, che dopo aver espugnato il campo di Brindisi si permette anche il lusso di vincere a Bologna: gara tosta all'Unipol Arena, dove una Granarolo rilanciata dal successo esterno di Pistoia dà grande filo da torcere alla squadra di Recalcati. La differenza sta tutta nell'ultimo quarto, la Reyer trova continuità in attacco (Stone miglior marcatore con 19 punti) e alla fine centra il quinto successo della sua sin qui esemplare stagione.

Tutt'altro che positivo, invece, il periodo di Varese: la squadra di Pozzecco perde a Roma la quarta partita consecutiva del suo campionato, e lo fa nella maniera peggiore. La Openjobmetis domina in lungo e in largo per due quarti, lanciata da un Diawara in giornata di grazia (chiuderà a 24 punti), arrivando anche a + 19 di vantaggio: poi i problemi di roster emergono e Roma riesce in una clamorosa rimonta. Trascinata dall'ex Milano Stipcevic (18 a referto), la squadra di Dalmonte vince 87-78 e sale a 6 lunghezze in classifica.

Ottima prova anche della sempre più sorprendente Cremona: al PalaRadi la squadra di Pancotto travolge un'avversaria di tutto rispetto come Brindisi. 87-72 il punteggio in favore dei lombardi, che agganciano Sassari al terzo posto in attesa della gara di lunedì tra i sardi e Pesaro. Nella sfida salvezza di giornata, Capo d'Orlando trova la seconda vittoria stagionale: sconfitta 68-64 Caserta, alla sesta battuta d'arresto in altrettante giornate e desolatamente ultima a quota 0.