Alex Del Piero omaggia Steve Nash: "Sei un numero 10"

18:00 - Dopo l'addio al basket di Steve Nash, in molti hanno speso parole di elogio per uno dei più grandi play di sempre dell'Nba. Tra loro non poteva mancare Alessandro Del Piero, che col canadese ha stretto un grande rapporto di amicizia. "Le punizioni come i tuoi tiri da tre, i rigori come i liberi, le tue mitiche penetrazioni come gol da grande bomber...Grazie di tutto, sei stato un vero numero 10 e rimarrai un esempio per tutti", ha scritto Pinturicchio.

LA LETTERA DI ALEX A NASH

"Caro Steve, alla fine della tua carriera sul campo, agli appassionati di basket e a tutti coloro che amano lo sport, rimane solo una parola: grazie. Chiunque ti abbia visto giocare anche una volta sola sa di cosa sto parlando: hai dentro l’essenza del Gioco, l’intelligenza, l’istinto, la capacità di fare sempre la cosa giusta al momento giusto, con i tempi giusti. Sei nato per essere un campione. Lo saresti stato anche se avessi giocato a pallone, magari con quella maglia numero dieci che hai indossato negli ultimi anni ai Lakers, quella 10 che hai scelto per onorare la tua passione per il calcio e per il “nostro” numero magico. Le punizioni come i tuoi tiri da tre, i rigori come i liberi (che non sbagli mai!), le tue mitiche penetrazioni come gol da grande bomber… che giocatore! Rimarrai un esempio per tutti, per come hai giocato, per come ti sei allenato, per l’etica che tramite lo sport hai insegnato e insegnerai. "Non ho rimpianti. So che ci sono tanti giocatori talentuosi nella storia della Nba senza anello che si sentono come me. Sinceramente vorrei essere ricordato come un giocatore che adorava la competizione e soprattutto come un buon compagno di squadra": in queste tue parole, c’è quasi tutto. Dico quasi perché il resto è fuori dal campo, per chi ha la fortuna di essere tuo amico. Sono sicuro che sarai un grande anche nelle tue prossime avventure". In bocca al lupo Campione!

Ciao

Alessandro