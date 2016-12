Basket: Milano sogna una nuova arena

13:16 - Il giorno dopo l'eliminazione dai playoff di Eurolega per mano del Maccabi Tel Aviv, in casa Olimpia Milano si pensa al futuro, quello della corsa allo scudetto, ma anche più avanti, meglio se con una nuova casa. Il presidente dell'EA7 Livio Proli starebbe valutando il progetto di un impianto da 13mila posti che sorgerebbe all'interno di un centro commerciale tra Segrate e Linate entro il 2017.

Questa nuova arena non escluderebbe la realizzazione del nuovo PalaLido, dedicato alle giovanili e agli allenamenti, ma sarebbe un progetto per portare l'Olimpia a livello dei grandi club europei e attirare l'attenzione della NBA. Tutto è partito nel 2009 con l'idea di Antonio Percassi, proprietario dell'Atalanta, di costruire il secondo centro commerciale più grande d'Europa nella zona tra Segrate e Linate; due anni fa è entrato nel progetto anche il colosso australiano Westfield. L'obiettivo è quello di coinvolgere, a livello di sponsorizzazione, il gruppo Armani per realizzare una struttura da 130mila metri quadrati che comprenda, oltre al centro commerciale, anche un'arena polifunzionale di cui si occuperebbe la californiana AEG, leader del settore che ha costruito lo Staples Center di Los Angeles e le O2 Arena di Londra e Berlino.

LA FOTO DEL PROGETTO