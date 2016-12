Afghanistan, il piccolo fan di Messi ora gioca con la Nazionale

Murtaza Ahmadi, il bimbo afghano di 5 anni divenuto famoso per una foto diventata virale sul web nella quale indossava una maglietta di Messi ricavata da un sacchetto di plastica, ha finalmente ricevuto in regalo la maglietta originale del suo idolo. La Federcalcio afghana, intenerita dalla storia di Murtaza, ha deciso di regalargli l'opportunità di allenarsi con la Nazionale giovanile. Nei prossimi giorni, la data non è ancora stata comunicata, è previsto anche il tanto atteso incontro con la Pulce.