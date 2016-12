Trovato il piccolo fan di Messi che aveva commosso il web

A rivelare l'identità del bambino è stato lo zio Azim Ahmadi, afghano residente in Australia, che ha inviato alcune foto del nipote e messo la BBC in contatto con il fratello Arif, il quale ha confermato che è proprio suo figlio quello che il popolo del web cercava da quasi una settimana. "Il mio piccolo ama davvero tanto Messi e il calcio - ha dichiarato Arif - Io sono un semplice contadino, per noi non è possibile comprare una vera maglietta e allora lui ha deciso di usare un sacchetto".



L'uomo, che vive con la famiglia nel distretto di Jaghori nella provincia di Ghazni (Afghanistan), ha aggiunto anche che a scattare la foto è stato suo figlio più grande, il quale l'ha poi postata su Facebook. Il padre racconta anche che Murtaza, questo il nome del bimbo, ha saputo del clamore suscitato dalla foto da alcuni suoi amici che hanno internet ed è stato felicissimo di essere diventato famoso. Ora Murtaza ha un solo, grande, desiderio: incontrare il suo idolo.