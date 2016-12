Iraq, il piccolo profugo commuove il web: tutti in cerca del fan di Messi

Un sacchetto di plastica bianca, le strisce celesti dell'Argentina disegnate con un pennarello: è la maglia improvvisata di chi una vera maglia non può averla, la maglia di un bambino senza patria e senza punti di riferimento, tranne uno, Leo Messi. Il bimbo indossa la "maglia" del Pallone d'oro come fosse un documento, magari sognando che proprio grazie al calcio un giorno fuggirà dall'orrore della guerra, e qualcuno lo fotografa, di spalle, con la testa bassa. L'immagine, pubblicata sui social network, commuove il web e in poche ore diventa virale, viaggia per il mondo come le magie che la Pulce fa in campo: secondo alcuni blogger turchi il bimbo è iracheno e vive nella regione di Dohuk in Iraq, secondo altre fonti invece sarebbe siriano. Fatto sta che il vero Messi ha visto il piccolo Messi con la maglia di plastica e ora il suo staff lo sta cercando per regalargliene una vera, per aiutarlo: anche questa è la magia di cui è capace la maglia numero 10 dell'Argentina.