Scherma, Mondiali: Dream Team sul tetto del mondo

20:45 - Ennesima impresa della squadra azzurra di fioretto femminile. Il Dream Team composto da Elisa Di Francisca, Valentina Vezzali, Arianna Errigo e Martina Batini ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di Kazan battendo in finale la Russia col punteggio di 45-39. Per l'Italia è il terzo oro e per il fioretto femminile quello di Kazan può definirsi un Mondiale da sogno: anche nella prova individuale, infatti, il podio era stato interamente azzurro.

Impressionante la prova di forza del Dream Team azzurro che, fin dal primo assalto, ha letteralmente travolto gli avversari che ha trovato sulla sua strada. La prima vittima è stato il Brasile, battuto sonoramente 45-21; poi ai quarti è stato il turno della Germania (45-22) e infine in semifinale anche la Corea del Sud ha dovuto alzare bandiera bianca (45-23). Più equilibrata la finalissima contro la Russia nella quale le azzurre sono state brave a superare un piccolo sbandamento nella seconda parte della sfida. Grazie al trionfo di Kazan l’Italia del fioretto femminile conferma la sua superiorità mondiale. Aveva infatti vinto l’oro anche un anno fa a Budapest. Non solo: per il Dream Team azzurro si tratta del quarto titolo mondiale nelle ultime cinque edizioni della rassegna iridata.