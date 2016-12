26 settembre 2014 Ricomincio da...i calciatori che hanno cambiato vita Appese le scarpe al chiodo c'è chi scende in politica, chi decide di esplorare il mondo, chi diventa dj, chi si dà alla religione e chi al porno... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:21 - La carriera dei calciatori, si sa, è splendida ma breve: si guadagna bene (anche se pochi prendono stipendi milionari), si vive in un mondo dorato circondati dalle donne e dai fan, ma a 35-40 anni si deve smettere e non tutti possono vivere di rendita. Così devono inventarsi un’esistenza fuori dal campo: alcuni restano nell’ambiente del calcio in veste di dirigente, allenatore o commentatore, la maggior parte fa scelte diverse, spesso anche curiose. C'è chi si dedica alla politica, chi alla religione, chi decide di fare l'esploratore e anche chi si dà al Wrestling...

SERSE COSMI - L'ex allenatore del Perugia, reso celebre da un'indimenticabile imitazione di Maurizio Crozza a 'Mai Dire Gol', ha lasciato la panchina per dedicarsi alla sua più grande passione, la musica. Deejay nelle serate più in di Ibiza e Formantera, è stato anche protagonista, con dj Ralf e i "7 Cervelli", di un videoclip in cui insegna il dialetto perugino a colpi di rap.



HIDETOSHI NAKATA - Protagonista nel Perugia di Cosmi e Gaucci e nella Roma scudettata di Capello, l'ex fantasista giapponese (che ha giocato anche con Parma, Bologna e Fiorentina) ha detto addio al calcio dopo il Mondiale giapponese del 2002 a soli 29 anni. Appese le scarpe al chiodo ha indossato uno zaino ed è partito per esplorare il mondo (nel 2008 fece a piedi il sud est asiatico, dall'Oman alla Giordania, e poi il Sudamerica) e ultimamente ha lanciato una marca di sake che porterà il suo nome.



TARIBO WEST - Amatissimo dai tifosi dell'Inter al di là delle qualità tecniche, l'ex difensore anche del Milan (mentre ancora giocava tra Inghilterra, Germania e Arabia) è diventato un pastore pentecostale nella chiesa “Shelter in the Storm”, fondata da lui stesso alla periferia di Milano. A fine carriera inoltre ha fondato la “Taribo West Foundation” per aiutare i bambini nigeriani in difficoltà e una scuola calcio con George Weah. Oggi continua a predicare dal pulpito della sua chiesa.



GIANNI COMANDINI - Ricordato soprattutto per la doppietta rifilata all'Inter nello storico derby del 6-0 dell'11 maggio 2001 (unici due gol in quella stagione), l’ex bomber di Vicenza, Milan, Atalanta e Genoa ha appeso le scarpe al chiodo nel 2006 per tornare nella sua Cesena, dove oggi gestisce un ristorante-discoteca dove si diverte anche a fare il deejay.



TINO ASPRILLA - L'ex attaccante colombiano della nazionale e del Parma, con cui ha vinto una Coppa delle Coppe (1993), una Coppa UEFA (1995) e una Supercoppa europea (1994), oggi è un attore porno "mancato", nel senso che ha rifiutato più di un'offerta da case produttrici di film erotici, e un imprenditore di...preservativi. L'ex Parma sta infatti per lanciare la linea di anticonzezionali "Tino".



KAKHABER KALADZE - 2 Champions League, 2 Supercoppe UEFA, 1 Mondiale per Club, 1 Scudetto, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana con il Milan, l'ex difensore georgiano ha lasciato il calcio nel 2012, a soli 34 anni. “Lascio lo sport più bello del mondo perché mi piange il cuore a vedere la povertà in cui vive la mia gente” disse nella conferenza di addio, che era il preludio al suo impegno in politica. Scelse di aderire al partito “Sogno Georgiano, Sogno Democratico”, fondato dal milionario georgiano Bidzina Ivanishvili e molto vicino alle idee filorusse. Dopo la vittoria delle elezioni politiche del 2012 venne eletto deputato e nominato Ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali, oltre a vicepremier.



GEORGE WEAH - Anche altri ex giocatori del Milan hanno provato questo tipo di carriera, il georgiano non è stato il primo e, probabilmente, non sarà l’ultimo dei rossoneri che hanno deciso di “scendere in campo”, come dice Berlusconi. Già nel 2005 George Weah (Pallone d’Oro dieci anni prima) si candidò alle elezioni per diventare presidente del suo Paese, la Liberia: venne sconfitto solo al ballottaggio dopo essere stato il più votato al primo turno.



ANDRIY SHEVCHENKO - Un altro grande attaccante della storia rossonera, Andriy Shevchenko (anche lui pallone d’oro nel 2004), dopo aver lasciato il calcio aderì all’ex partito socialdemocratico del suo paese, che cambiò nome in “Ukrajina Vpered”, che significa “Ucraina avanti!” o “Forza Ucraina!”: vi ricorda qualcosa?



TIM WIESE - L'ex portiere del Werder Brema e della nazionale tedesca, dopo essere stato scaricato dall’Hoffeneim nel gennaio scorso, ha chiuso l’esperienza nel mondo del calcio e iniziato quella nell’universo del bodybuilding. A suon di sedute in palestra, il portiere alto un metro e 93 è passato in fretta dai 90 ai 115 chili di peso, attirando l'attenzione della WWE (la principale federazione di wrestling mondiale), che gli ha offerto un contratto.



RICCARDO MASPERO - Il suo scavetto prima di un calcio di rigore di Marcelo Salas in un famoso Juventus-Torino finito 3-3 è diventato storia. Cresciuto nella Cremonese, l'ex fantasista di Sampdoria, Fiorentina e Toro oggi possiede un'azienda che si occupa di antinfortunistica e carrelli per moto.