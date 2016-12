Nuoto, Europei: Tania Cagnotto oro nel trampolino da un metro

17:09 - Medaglia d'oro per Tania Cagnotto agli Europei di Berlino nei tuffi dal trampolino da un metro. L'azzurra, autentica dominatrice al mattino, si è confermata in finale conquistando la sua ventesima medaglia europea, un record. Tania ha stravinto la sua prova sbagliando solamente il penultimo tuffo, portandosi a casa la medaglia più pregiata col punteggio di 289.30 davanti a Ilinykh (288.55) e Punzel (286.70). Quarta l'altra azzurra Maria Marconi.

A Berlino è andata in scena la solita immensa prova di Tania Cagnotto che con un ultimo tuffo incantevole ha conquistato il titolo europeo dal trampolino di un metro per la quinta volta in carriera. Grandissima prova anche per Maria Marconi, solo quarta dopo il sesto posto del mattino e superata solo negli ultimi due tuffi di giornata.