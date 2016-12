27 maggio 2014 Milan, da Seedorf a Inzaghi: cambio della guardia tra eroi di Manchester e Atene Ecco che fine hanno fatto i loro compagni nella finale di Manchester Tweet google 0 Invia ad un amico

12:54 - Da coppia d'oro dei successi rossoneri, da Manchester ad Atene, ad avversari per lo stesso posto di lavoro, ma dalla filosofia differente. Inzaghi e Seedorf, 11 anni dopo il successo di Old Trafford, si trovano a condividere in qualche modo il futuro. Ma non tutti hanno preso la loro strada. Della formazione scesa in campo contro la Juventus nel 2003, c'è chi come Kaladze e Shevchenko ha provato la carriera politica; chi gioca ancora come Pirlo, Ambrosini e Dida; e chi va in giro per il mondo alla ricerca di talenti.