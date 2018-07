Venezia 75, "First Man" apre la Mostra del Cinema

Dopo i sei premi Oscar portati a casa con "La La Land", Damien Chazelle e Ryan Gosling vanno alla conquista di Venezia con "First Man". La pellicola, che vede nel cast anche Jason Clarke e Claire Foy, racconta la storia della missione della Nasa per far sbarcare l'uomo sulla Luna, concentrandosi sulla figura di Neil Armstrong negli anni dal 1961 al 1969. Un resoconto profondo, narrato in prima persona, per esplorare i sacrifici e il costo, per Armstrong e per gli Stati Uniti, di una delle missioni più pericolose della storia.



"E' un autentico privilegio poter presentare in prima mondiale il nuovo, attesissimo film di Damien Chazelle. Un lavoro personale, affascinante e originale, piacevolmente sorprendente al confronto con gli altri film epici dei nostri tempi, a conferma del grande talento di un regista tra i più importanti del cinema americano di oggi", la soddisfazione di Alberto Barbera, direttore della Mostra, in programma dal 29 agosto all'8 settembre.