"La La Land", Ryan Gosling-Emma Stone riuniti in uno sketch tv tutto da ridere

Ryan Gosling ed Emma Stone sono stati protagonisti nella prima puntata della nuova stagione del "Saturday Night Live". Le due star del film premio Oscar "La La Land" si sono ritrovati in scena per uno sketch in cui Gosling faceva la parte di quello che avrebbe salvato il jazz con il suo personaggio nel film. La Stone lo ha raggiunto in scena dicendo: "Che cosa stai facendo? Non hai salvato il jazz. Quante volte ne abbiamo parlato? Noi abbiamo salvato il jazz!".