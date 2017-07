Vasco Rossi, Modena torna alla normalità dopo la notte da sogno

Dopo la lunga notte, Modena sta tornando alla normalità. Nelle strade, che hanno visto il lento e tranquillo fluire dei fan di Vasco per diverse ore dopo la fine concerto, il traffico è ripreso in modo regolare. "La città tornerà subito pulita" ha promesso il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che ha poi citato il vescovo don Erio Castellucci in relazione alla riuscita dell'evento di Vasco Rossi: " Finalmente anche le cose belle fanno notizia ".

Un successo senza precedenti, riconosciuto anche dal "rivale" e conterraneo Luciano Ligabue, che via Facebook ha commentato: "Complimenti Vasco, complimenti Modena!".



Ministro dell'Interno Minniti: "Un evento straordinario" - Nonostante i numeri da capogiro e le imponenti misure di sicurezza, il Modena Park si è svolto senza intoppi. Soddisfatto il ministro dell'Interno Marco Minniti, che si è complimentato per l'ottimo lavoro svolto dal capo della Polizia, dal prefetto e dal sindaco di Modena: "Uno straordinario evento, reso possibile da una straordinaria cooperazione fra istituzioni nazionali, locali e private. Un modello che ha tenuto insieme la sicurezza in uno spazio aperto e la gioia di un evento indimenticabile". Nei giorni precedenti l'evento, infatti, la Polizia via Twitter aveva diramato alcune indicazioni per gli spettatori. Con l'hashtag #consigliutili e #vascomodenapark aveva infatti ricorda il divieto di introdurre nell'area alcolici, bevande in lattina, in bottiglie di vetro e borracce di metallo. Sono state vietate inoltre biciclette, per le quali sono stati predisposti appositi parcheggi, skateboard overboard, pattini, tende, sacchi a pelo e trombette da stadio.