Vasco Rossi, misure di sicurezza da record per il concerto dei record

E' iniziato il conto alla rovescia per l'attesissimo concerto di Vasco Rossi al Modena Park, in programma sabato 1 luglio. Per l'evento al quale prenderanno parte circa 220mila fan, la città emiliana sta preparando un piano di massima sicurezza per assicurarsi che tutto andrà per il verso giusto. 1200 gli agenti impegnati durante lo show, 55 telecamere a riconoscimento facciale, un drone con vista a 10mila metri di altezza e divieti di ogni tipo, dai bastoni per i selfie ai tablet. La zona circostante al parco in cui si terrà il concerto è stata pedonalizzata e per risarcire i residenti del disagio che subiranno, Vasco ha invitato 500 di loro alle prove generali di giovedì 29 giugno. Nel frattempo iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sullo spettacolo: 40 canzoni per 40 anni di carriera, in cui non potranno mancare i successi con cui ha scritto pagine importanti della musica e nuovi inediti.