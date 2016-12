Troppo tempo per fare benzina, Scamarcio picchiato da un camionista

Una camicia ridotta a brandelli e qualche livido. Il tutto per un pieno. Se l'è cavata così l'attore pugliese Riccardo Scamarcio aggredito a una pompa di benzina, in un paese del Barese, Noicattaro, perché ci stava mettendo troppo tempo a fare rifornimento. L'aggressore è l'autista di un camioncino, che stanco di aspettare il suo turno, è sceso dal suo mezzo e dopo un violento diverbio è passato alle mani, prima di darsi alla fuga. L'artista, che era in compagnia di un amico, è corso a sporgere denuncia dai carabinieri, che hanno rintracciato il camionista violento, grazie alle immagini riprese dalle telecamere dell'impianto di servizio.