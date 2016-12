8 settembre 2015 Trainspotting, Danny Boyle conferma il sequel e il cast originale Il regista britannico ha annunciato la presenza di Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner e Jonny Lee Miller nella pellicola, in uscita entro la fine del 2016 Tweet google 0 Invia ad un amico

12:51 - "Trainspotting 2" si farà e uscirà nel 2016. Danny Boyle conferma il sequel del film cult degli Anni Novanta, tratto dall'omonimo romanzo di Irvine Welsh. Il regista britannico ha confermato anche la presenza dei quattro interpreti originali, Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner e Jonny Lee Miller: "Tutti e quattro vogliono farlo, ora è solo questione di conciliare gli impegni di tutti, cosa complicata", ha spiegato il regista.

"Non sarà facile far combaciare gli impegni, anche perché due degli attori stanno lavorando ad alcune serie tv in America", ha detto Danny Boyle in Colorado - dove si trovava per ritirare un premio - riferendosi a Jonny Lee Miller, nel cast di Elementary, e Robert Carlyle, che recita in Once Upon A Time.



Con Boyle, sarà ancora John Hodge a scrivere la sceneggiatura. "Trainspotting 2" si ispirerà a "Porno", romanzo del 2002 di Welsh, in cui il gruppo di eroinomani formato Mark Renton, Sick Boy, Begbie e Spud cerca fortuna nel mondo del cinema hard.



Il progetto di un sequel era in cantiere da diversi anni. Solo pochi mesi fa, Ewan McGregor, ora impegnato con la Disney nel live action de "La Bella e la Bestia", aveva auspicato un'uscita del film nel 2016, per celebrare al meglio il ventennale dello sbarco nelle sale della pellicola originale. Boyle spera che il film sia pronto entro la fine del prossimo anno, ma almeno ora si ha la certezza che "Trainspotting 2" vedrà la luce.