Tra Fedez e Francesco Facchinetti è il momento delle "botte" via social

16:12 - Botta e risposta, ma forse sarebbe meglio dire "botte", via social tra Fedez e Francesco Facchinetti. Partita da un'intervista rilasciata dal rapper a "Sette" nella quale pungeva Facchinetti dandogli del "figlio di papà", la discussione tra i due procede ormai da un paio di giorni e non dà segni di placarsi. Dopo l'ennesimo scambio l'ex conduttore di X Factor ha pubblicato un lungo post su Facebook per spiegare la vicenda.

Di mezzo è entrato anche J-Ax, che ha dato manforte al compagno di rime. E forse proprio questa cosa ha spinto Facchinetti a scrivere un lungo post dove si chiede (e chiede ai due) cos'ha fatto per meritare una simile attenzione e simili attacchi?



Alla dichiarazione fatta da Fedez sul "figlio di papà" Facchinetti aveva risposto via Twitter con "Guarda @Fedez che anche se non parli ogni 10 secondi di me i dischi li vendi lo stesso perché sei BRAVO e te lo MERITI! Uno l’ho comprato io". Nonostante l'attestato di stima ricevuto per la sua musica, Fedez ha però ribattuto con tweet però ben presto cancellato.



A questo punto è arrivata una stoccata di Facchinetti che ha scritto "Ops @Fedez, @matteograndi ti ha cancellato il tweetGoditi il tuo successo MERITATO e non pensare agli altri. Buon Natale", con riferimento a Matteo Grandi che, come scrive Francesco nel post su Facebook è "l'autore che scrive molte delle tue battute A Xfactor e sui social, non è un segreto per nessuno nell'ambiente".



Finita qui? Nemmeno per sogno, il rapper ha contrattaccato: "Dai @frafacchinetti non sottolineare ironicamente il mio MERITATO successo che hai preso più spinte nella vita che sopra l'altalena, easy". E a questo punto è arrivato il lungo post fatto per chiedere una tregua oltre che spiegazioni. Ma la sensazione è che ci sarà una prossima puntata...