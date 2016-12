Toto Cutugno, "L'italiano" in versione cinese conquista i China Awards 2015

Ma il cantautore non è stato l'unico talento made in Italy premiato dalla fondazione italo-cinese. Il riconoscimento è andato anche al pugile Roberto Cammarelle, oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008, e all'allenatore Marcello Lippi, che per la prima volta nella storia ha portato alla vittoria una squadra cinese nella Champions League Asiatica. Premio anche alla rockband 7grani grazie a "Ragazza di nanchino", brano ispirato alla vicenda nota come lo "Stupro di Nanchino" avvenuto nel 1937 da parte dei Giapponesi che invasero la Cina.



Scopo dei China Awards è scovare le aziende cinesi e italiane "che hanno saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte dall'interscambio tra i due Paesi – ha dichiarato Cesare Romiti, presidente della Fondazione Italia Cina – Italia e Cina sono accomunate dal fatto di essere due culture millenarie e da relazioni diplomatiche che quest'anno celebrano il 45esimo anniversario".