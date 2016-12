15 aprile 2015 Tom Hanks, la moglie Rita Wilson operata per un cancro al seno LA 58enne attrice, sposata da 28 anni con la star di Hollywood, ha dichiarato pubblicamente di essersi sottoposta a una doppia mastectomia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:48 - La moglie di Tom Hanks, l'attrice Rita Wilson, ha annunciato di aver subito una doppia mastectomia con ricostruzione del seno, dopo che, poche settimane fa, le era stato diagnosticato un cancro. Nella nota diffusa tramite la rivista "People", la Wilson ha dichiarato che la diagnosi è stata fatta ad uno stadio iniziale della malattia, per cui ci si aspetta un pieno recupero. Tom Hanks è stato sempre al fianco della moglie.

"Mi sento molto fortunata ad avere un marito amorevole, che mi è di supporto, una famiglia, amici e dottori che si sono presi cura di me", ha detto l'attrice, sposata da 28 anni con Tom Hanks.



La Wilson ha spiegato di averE la predisposizione genetica al tumore al seno e di essersi sottoposta a controlli annuali periodici, che hanno sempre dato esito negativo. Dopo gli ultimi accertamenti, l'attrice, 58 anni, aveva voluto sentire un nuovo parere medico su consiglio di un'amica che aveva combattuto la malattia. E' così che ha scoperto di avere un carcinoma lobulare invasivo, ossia un vero e proprio cancro che andava subito affrontato.



La decisione di rendere pubblica la sua situazione, per la Wilson ha un unico scopo: “Spero di incoraggiare gli altri a chiedere un secondo parere e a credere al proprio istinto se qualcosa non va – ha spiegato l'attrice - Non si ha nulla da perdere se le due opinioni coincidono per il meglio e tutto da guadagnare se fosse scoperto qualcosa che prima era sfuggito. La diagnosi precoce è la chiave”.



L'appello della Wilson segue l'esempio di Taylor Swift, che pochi giorni fa aveva annunciato sul web la malattia della madre, con analogo intento. Tante star si sono sottoposte a doppia mastectomia, dalla cantante Anastacia ad Angelina Jolie, operata in via preventiva.