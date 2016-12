Tom Hanks, 15 anni dopo "Cast Away" ritrova il pallone Wilson

16:31 - Dopo ben quindici anni Tom Hanks ha finalmente ritrovato Wilson, il pallone co-protagonista di "Cast Away". Mentre stava assistendo ad una partita di hockey a New York, l'attore è stato sorpreso da un fan che gli ha lanciato l'amico di un tempo. La 'coppia' ha posato insieme di fronte ai fotografi e Hanks ha poi condiviso il momento della reunion su Instagram.

In "Cast Away" l'attore interpretava Chuck Noland, un dirigente che dopo un disastro aereo naufraga su un'isola deserta. Il film segue le giornate del sopravvissuto che, per non impazzire, imprime su un pallone l'impronta della sua mano insanguinata. Dopo aver disegnato un volto e aver dato all'oggetto il nome 'Wilson', inizia a dialogare e a confidarsi con lui.