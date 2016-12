Tokio Hotel tra baci etero, gay e orge

08:40 - I Tokio Hotel hanno deciso di cambiare radicalmente e non solo nel look. Nel video del singolo "Love Who Loves You Back" la band, capitanata dal frontman Bill Kaulitz, è in un club in cui uomini e donne di qualsiasi età e orientamento sessuale si abbandonano a baci e sesso. Immagini forti ma raffinate che fanno da apripista all'album "Kings Of Suburbia", in uscita il 7 ottobre.

Già qualche giorno fa la cover del singolo, postata sui social network ufficiali, aveva scatenato la curiosità dei fan perché poco veniva lasciato all'immaginazione. Sulla copertina infatti c'è una mano femminile sul mouse che evoca le parti intime femminili.