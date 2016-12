Taylor Swift debutta nella lista delle 100 donne più potenti del mondo

Nella lista di Forbes compaiono anche Angelina Jolie (54), Sofia Vergara (57) e Shakira (81), mentre esce dalla top 100 Lady Gaga, che nel 2014 si era piazzata al 67mo posto.



Il riconoscimento della rivista per Taylor Swift arriva con una motivazione degna di nota: "La superstar globale, genuina e poliedrica, non ha solo infranto il record di vendite e affascinato il mondo con le sue canzoni tremendamente oneste, ma ha dimostrato di essere anche una straordinaria imprenditrice", scrive Forbes, premiando ulteriormente la scelta della cantante di abbandonare progressivamente il country e virare sul pop.



1989, l'album della svolta nella carriera di Taylor Swift, pubblicato lo scorso ottobre, ha venduto circa 7 milioni di copie nel mondo e ha ottenuto grande successo di pubblico e critica, che ha ricoperto la popstar di premi."Finora, questo è stato il mio anno migliore", aveva detto a Maxim la Swift solo qualche settimana fa, quando la rivista l'aveva nominata donna più sexy del 2015.



Brava, bella e ora anche potente, la giovane cantautrice, ha dichiarato alla BBC che non è poi così difficile essere una popstar di fama mondiale: "Solo quando sei in tour a lungo, lontano da casa, è un po' dura". E proprio ora che il il nuovo tour mondiale sta per cominciare, Forbes ha fatto i conti in tasca alla neo principessa del pop, stimando che i suoi 78 concerti in programma, che si prevedono per la maggior parte sold out, incasseranno oltre 100 milioni di dollari. Negli ultimi tre anni, solo Madonna ci è riuscita.