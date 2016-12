19 novembre 2014 Tallulah Willis, rasata a zero come mamma Demi Moore in "Soldato Jane" La figlia di Demi e Bruce Willis ha preso il tagliacapelli elettrico e ha spazzato via tutti i ciuffi multicolor che aveva, sfoggiando un look come quello della madre nel celebre film del 1997 Tweet google 0 Invia ad un amico

16:45 - Tallulah ci ha dato un taglio. La Willis, figlia 20enne di Demi Moore e Bruce Willis, si è infatti rasata a zero la testa passando da dei capelli multicolore a un taglio da marine. Impossibile non fare subito il parallelo con il taglio sfoggiato da mamma Demi nel 1997 nel film "Soldato Jane". E infatti Tallulah sul suo Instagram ha postato anche una foto della Moore scattata all'epoca.

Follia di un momento o solo voglia di cambiare, Tallulah sembra divertirsi molto in questo nuovo look, come dimostra in un altro video, postato con Vine, dove canta "Nothing Compares 2 U" di Sinead O'Connor, sentendosi evidentemente accomunata nella capigliatura anche alla cantante irlandese.



D'altro canto se il gesto può stupire, è comune associare un taglio di capelli radicale a un rivolgimento nella propria vita. E Tallulah è reduce da sei settimane passate in rehab. Capelli nuovi, vita nuova. Ci auguriamo per lei.