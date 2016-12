Veronica Pivetti si fa in quattro per "Né Giulietta, né Romeo"

Veronica Pivetti debutta alla regia con " Né Giulietta, né Romeo ", in sala dal 19 novembre. Il film è una commedia che racconta la difficoltà di un ragazzo a dichiarare alla propria famiglia, apparentemente emancipata, di essere gay. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva della pellicola in cui l'attrice compare anche in veste di protagonista femminile, produttrice e sceneggiatrice, insieme a Giovanna Gra.

"Ho cercato di raccontare, con la macchina da presa saldamente in spalla, lo sgomento e l'incapacità di chi siede pericolosamente in bilico sulle proprie miopi certezze", ha spiegato Veronica Pivetti, che ha fortemente voluto questa pellicola. "Fare questo film è stata un'esperienza dirompente, un'assunzione di responsabilità sull'otto volante, un bagno totale di logica e istinto insieme - ha detto la regista - Come Rocco, ho deciso di cambiare pelle sperimentando un'altra, nuova, sentita e desiderata identità professionale".



In "Né Giulietta, né Romeo", Veronica Pivetti è anche attrice. Il suo personaggio è Olga, la madre del 16enne Rocco (Andrea Amato), adolescente in cerca di identità sessuale e vittima a scuola di bullismo. Al fianco di Olga anche il suo ex marito, Manuele Bordin (Corrado Invernizzi), padre di Rocco e psichiatra sciupafemmine, e la mamma (Pia Engleberth), irriducibile nostalgica del regime. Tra i protagonisti del film, anche gli amici di Rocco, Maria (Carolina Pavone) e Mauri (Francesco De Miranda).



La vita di Rocco - che ha un ottimo rapporto con la mamma e la stravagante nonna, ma pessimo col padre - cambia quando si accorge di essere innamorato di un altro ragazzo e decide di rivelare la propria omosessualità ai genitori. Deluso dalla loro reazione, Rocco scappa di casa per andare a vedere il concerto del suo cantante preferito, giovane icona gay. Così, madre e nonna lo inseguono in un viaggio esilarante, che porterà tutti a Milano e a conoscersi meglio.