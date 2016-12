Kate Winslet, una dama nera nel crime thriller "Codice 999"

Il film racconta di un ex membro delle Forze Speciali (Chiwetel Ejiofor) che capeggia una banda di corrotti agenti di polizia ed ex membri dell’esercito (Anthony Mackie, Clifton Collins Jr., Aaron Paul e Norman Reedus) in un’audace rapina in banca che finisce con una frenetica sparatoria in autostrada. Il sergente Jeffrey Allen (Woody Harrelson) indaga sul caso, ignaro che proprio suo nipote Chris Allen (Casey Affleck), un onesto poliziotto, è diventato senza saperlo il partner di uno dei rapinatori della gang di Atlanta. Irina Vlaslov (Kate Winslet), spietata boss della mafia russo-israeliana, usa le maniere forti con i membri della banda per costringerli a tentare un’ultima e, all'apparenza, impossibile rapina.



Dietro la macchina da presa c'è John Hillcoat, che ha scelto per il film una chiave realista per raccontare la criminalità e la violenza, dando nuova linfa a uno dei generi più amati del grande schermo. Diversi gli elementi innovativi. La ricerca di autenticità da parte del regista ha influenzato per prima cosa la scelta dell’ambientazione del film, facendola ricadere su una città poco sfruttata cinematograficamente come Atlanta. Qui Hillcoat e lo sceneggiatore Matt Cook hanno voluto calare la storia nella quotidianità della strada chiedendo il supporto dell’unità anti-gang della polizia da una parte, e coinvolgendo nel film veri membri delle gang di latinos che governano interi quartieri della città dall’altra. Ma in "Codice 999" a tirare le fila dell’escalation di violenza non sono questi gruppi criminali né tantomeno la ben nota malavita di origini italiane o irlandesi. Anche da questo punto di vista il regista ha voluto portare sullo schermo qualcosa di diverso e meno conosciuto come la cosiddetta "mafia kosher", gruppi criminali molto potenti negli Stati Uniti guidati da russi e israeliani che si sono fatti strada soprattutto grazie al traffico di armi.