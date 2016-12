Emma Watson e l'inquietante mistero dei riti satanici

Alejandro Amenábar torna al thriller-horror con "Regression", nelle sale dal 3 dicembre con Emma Watson e Ethan Hawke. Il detective Bruce Kenner (Hawke) è impegnato in un'indagine che coinvolge una giovane donna (Watson) vittima di rituali satanici in casa. Ed è in questa sequenza di tensione, che Kenner riesce ad introdursi nella sua stanza, e a scoprire i primi indizi avvolti di inquietante mistero. Tgcom24 offre una clip esclusiva.