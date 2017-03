Sopraffatta dalla routine bambini/lavoro, la protagonista si rifiuta di elaborare il lutto sentimentale, finché non arriva il momento di raccontare la verità a Pietro, il quale crede ancora che il papà sia via solo per lavoro. Spronata dall’amica Sara (Carolina Crescentini), Dora trova finalmente la forza di reagire. Il primo passo sarà riappropriarsi del proprio tempo assumendo l’insolito babysitter Simone (Edoardo Pesce), poeta-bidello e nuovo fidanzato di Sara...



A raccontare le infinite sfumature dell'amore è la stessa Dora, voce narrante di quello che si presenta come un film sotto forma di blog-diario. Una sorta di Tutorial su come amare o essere amati, la verità insomma, quella di Dora naturalmente, ma simile a quella di molte altre donne come lei, sull'amore e sul rapporto con i figli.



La macchina da presa, l’occhio invisibile, sarà costantemente su di lei, a riprendere la sua quotidianità, a raccontarci il suo passato, il suo rapporto con Davide e con le poche persone che fanno parte della sua vita: i figli, la migliore amica, la mamma, la suocera e pochi altri. Max Croci tocca, con leggerezza e senza grandi pretese, temi che ogni coppia contemporanea affronta nel quotidiano: la famiglia, il dramma della separazione, l’enigma di come dirlo ai figli, l’educazione dei figli stessa e l’importanza degli affetti.