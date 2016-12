Addio a Wes Craven, il maestro horror che inventò "Nightmare" e "Scream"

Autore estremamente colto e intelligente Craven si è ricavato un posto nella storia del cinema di genere sovvertendo e rivoluzionando molti canoni. Nei primi anni 70 con "L'ultima casa a sinistra" (1972) (film da lui ripudiato per quanto poi diventato un cult) e "Le colline hanno gli occhi" (1977) è stato tra i primi a portare la rappresentazione della violenza a livelli fino a quel momento impensabili, catapultandola nella vita di tutti i giorni, mettendo in scena situazioni che esplodono in ambienti quotidiani.



La sua carriera è stata caratterizzata da continui alti e bassi, con punte di grande luminosità e successo alternati a flop fragorosi. E così alcuni anni di anonimato bisogna attendere il 1984 per quello che è considerato il suo capolavoro. "Nightmare - Dal profondo della notte" (1984) trasporta l'orrore nella fase onirica, con gli stilemi tipici dello slasher anni 80 e una serie di teenager protagonisti (tra i quali un esordiente Johnny Depp). Ma a trasformare la pellicola in un mito e il personaggio di Freddy Kruger, faccia piagata dalle bruciature, cappellaccio e guanto con rasoi al posto delle dita. Robert Englund ne farà uno dei personaggi più amati, tanto feroce quanto carico di umorismo, portando il pubblico a simpatizzare più con lui che con le vittime.