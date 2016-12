Cannes 2014, Sophia Loren: "Ho ancora un sogno nel cassetto"

13:55 - Sophia Loren, 80 anni il 20 settembre, è stata applauditissima al Festival di Cannes. L'attrice era presente per il restauro di "Matrimonio all'italiana" 50 anni dopo e per l'inedito "La Voce umana" da Jean Cocteau, che ha interpretato diretta dal figlio Edoardo Ponti. Per il futuro l'attrice ha in serbo "un progetto 'segreto', un sogno che non posso rivelare, qualcosa che non ho mai fatto e che vorrei fare".

"Gli anni che passano? Che ci posso fare! Per il compleanno la mia famiglia mi farà una bella festa, io sto benissimo, sono piena di energia, di voglia di fare. Come sempre insomma", dice l'attrice.



Toccante standing ovation dal mondo del cinema - la giuria guidata da Jane Campion, tanti registi del concorso dai Dardenne ad Hazanavicius - in una cena in suo onore con il direttore del Festival Thierry Fremaux e il presidente Gilles Jacob.