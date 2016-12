20 agosto 2014 "Liberaci dal male", horror in bilico tra realtà e forze demoniache Esce in sala il 20 agosto il thriller di Derrickson, tratto da una storia vera Tweet google 0 Invia ad un amico

10:48 - Arriva nelle sale italiane il 20 agosto "Liberaci dal male" del regista Scott Derrickson, il thriller ispirato ai casi soprannaturali documentati dall'ufficiale di polizia di New York Ralph Sarchie (interpretato sul grande schermo da Eric Bana). L'agente indaga su una serie di crimini inquietanti e inspiegabili insieme a un insolito prete (Edgar Ramírez), che ha studiato i riti di esorcismo per combattere i casi di possessione demoniaca.

Il film è ispirato al libro "Beware the Night", scritto dallo stesso Ralph Sarchie, che racconta i dettagli agghiaccianti di casi seguiti in prima persona dal poliziotto. I dieci anni intercorsi tra l'acquisizione dei diritti del libro e la realizzazione cinematografica dimostra la grande fede che il produttore Jerry Bruckheimer, il regista e scrittore Scott Derrickson e l'autore Ralph Sarchie avevano nel progetto.



"Undici o dodici anni fa abbiamo letto una proposta che Ralph Sarchie ci aveva portato - ricorda Bruckheimer - Ci sembrava interessante, affascinante e terrificante. Mi ha molto emozionato e abbiamo pensato di poterne realizzare un film. La storia era avvincente e si basava su come un duro detective 'colletto blu' dei bassifondi del Bronx si convince che alcuni degli eventi che sta indagando sono completamente fuori dalla norma".