"La Buca", ecco la nuova coppia comica Castellitto-Papaleo

13:41 - "La buca", il nuovo film di Daniele Ciprì con Sergio Castellitto, Rocco Papaleo e Valeria Bruni Tedeschi arriva in sala giovedì 25 settembre. La pellicola propone una nuova coppia comica formata da Castellitto e Papaleo e racconta la storia dell'incontro tra un avvocato poco raccomandabile e un innocente che è stato in carcere ingiustamente per 27 anni. Tgcom24 offre in esclusiva una clip.

Un cane arruffato diventa inconsapevole pretesto dell'incontro di due umanità disordinate e precarie. Morso dall'animale, Oscar (Castellitto), avvocato burbero sempre alla ricerca di spunti truffaldini, vuole trarre profitto dall'incidente e fare causa al malcapitato proprietario, Armando (Papaleo).



Quando però lo scaltro avvocato scopre che Armando è in realtà un povero disgraziato appena uscito di galera dopo aver ingiustamente scontato una pena di 30 anni, l’obiettivo cambia e la posta in gioco si alza: perché non intentare una causa milionaria ai danni dello Stato? Nel nome del riscatto, i due diventano detective alla ricerca di indizi e prove e nasce un’amicizia improbabile e divertente. Tra loro Carmen (Bruni Tedeschi), barista dall’animo sensibile con un passato insieme all'uno e un possibile futuro insieme all'altro...