"Zona d'ombra", Will Smith protagonista di un thriller medico

Tgcom24 offre in anteprima una clip di " Zona d'ombra ", film diretto da Peter Landesman che arriva al cinema il 21 aprile . Un thriller drammatico con protagonista Will Smith , che fa rivivere sul grande schermo l'incredibile storia del Dott. Bennet Omalu. Immigrato negli Stati Uniti e diventato neuropatologo, compie un'importante scoperta nel campo della medicina sportiva ma si scontra con i poteri forti del mondo del football.

Omalu cercò con tutte le sue forze di divulgare un'importante scoperta: una malattia degenerativa che colpiva i giocatori di football vittime di ripetuti colpi alla testa. "Al centro di questo film c'è un uomo che rivela la verità su uno sport con cui non ha alcuna relazione, ma deve far conoscere queste informazioni dolorose a un gruppo di persone da cui lui desidera essere accettato" spiega il protagonista Will Smith "E' la storia del dolore e del trionfo di un immigrato che arriva in America, soffre ma alla fine ottiene soddisfazione".