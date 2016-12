16 ottobre 2014 "Tutto può cambiare": Keira Knightley e Adam Levine tra amore e musica La commedia romantica di John Carney sbarca nelle sale italiane da oggi Tweet google 0 Invia ad un amico

08:05 - Dopo "Once" il regista John Carney torna ancora a curiosare nei meccanismi del mondo della musica con "Tutto può cambiare". La commedia racconta cosa succede quando due anime alla deriva si incontrano e insieme danno vita ad una musica unica. Cast all star con Keira Knightley, Mark Ruffalo e Adam Levine, frontman dei Maroon 5 e coach a "The Voice".

Greta (Keira Knightley) e Dave (Adam Levine), fidanzati dai tempi del liceo ed entrambi cantautori, si trasferiscono a New York quando lui riceve un'offerta da un colosso dell’industria musicale. La celebrità e le molte tentazioni che la accompagnano fanno perdere la testa a Dave e incrinano il loro rapporto. Anche se sola e sconfortata Greta continua a suonare e proprio grazie alla musica incontra Dan (Mark Ruffalo), un ex dirigente di un'etichetta musicale che, assistendo per caso ad una sua esibizione nell'East Village, resta subito colpito dal suo talento naturale.



Intorno a questo incontro casuale, nel corso di un’estate newyorkese, prende vita la storia di due persone che si aiutano reciprocamente a cambiare, non smettendo mai di inseguire i propri sogni.



"Può sembrare un'esagerazione - dice Levine ma questo film pone una domanda: una canzone può salvarti la vita? Io credo che l'energia che provi quando ascolti una canzone che ti coinvolge emotivamente può cambiare la tua vita, e forse, in un certo senso, può salvarla. La musica mi ha salvato la vita, perché la amo talmente che non so cosa farei se non ci fosse".