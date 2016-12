"The Accountant", Ben Affleck protagonista di un action-thriller mozzafiato

Ben Affleck torna sul grande schermo con "The Accountant", action thriller del regista Gavin O'Connor, al cinema dal 27 ottobre. Tgcom24 offre in esclusiva una clip del film che segue le avventure di Christian Wolff (Ben Affleck), un genio della matematica che, sotto la copertura di un ufficio di consulenza fiscale, lavora come commercialista freelance per alcune delle organizzazioni criminali più pericolose del pianeta.