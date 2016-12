"Spongebob - Fuori dall'Acqua", la serie animata sbarca al cinema

14:19 - Esce il 27 febbraio al cinema "Spongebob - Fuori dall'Acqua", il film tratto dalla fortunata serie animata, che vede la spugna marina approdare a terra. A Bikini Bottom la vita scorre serena, finché la ricetta segretissima dell'hamburger Krabby Patty viene rubata. Spongebob e il suo eterno nemico Plankton dovranno quindi unire le forze, in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, per dare battaglia al diabolico pirata Barba Burger.

Per il regista Paul Tibbitt "c'è tutto quello che ti aspetti da un film. Abbiamo preso personaggi familiari e li abbiamo spinti in direzioni totalmente nuove. Così abbiamo ottenuto quello che è allo stesso tempo un road movie, un film di supereroi e un film post-apocalittico... tutto in 3D!"



"Spongebob - Fuori dall'Acqua" è basato sulla serie di successo "Spongebob" creata da Stephen Hillenburg. La storia, creata da Hillenburg e Paul Tibbitt, è sceneggiata da Jonathan Aibel e Glenn Berger.