"Questi giorni", così un viaggio cambierà la vita di quattro ragazze

La vita di giovani ragazze e un viaggio insieme che le cambierà per sempre. Presentato in concorso al Festival del cinema di Venezia , arriva nella sale giovedì 15 settembre il nuovo film di Giuseppe Piccioni " Questi giorni ". Nel cast quattro giovani attrici: Maria Roveran , Marta Gastini , Caterina Le Caselle , Laura Adriani e attori affermati come Filippo Timi e Margherita Buy . Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Una città di provincia. Tra le vecchie mura, nelle scorribande notturne sul lungomare, nell’incanto di un temporaneo sconfinamento nella natura, si consumano i riti quotidiani e le aspettative di quattro ragazze la cui amicizia non nasce da passioni travolgenti, interessi comuni o grandi ideali.

Ad unirle non sono le affinità ma le abitudini, gli entusiasmi occasionali, i contrasti inoffensivi, i sentimenti coltivati in segreto. Il loro legame è tuttavia unico e irripetibile come possono essere unici e irripetibili i pochi giorni del viaggio che compiono insieme per accompagnare una di loro a Belgrado, dove l’attendono una misteriosa amica e un’improbabile occasione di lavoro.