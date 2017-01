"Qua la zampa", il senso della vita secondo un cane che parla con la voce di Gerry Scotti

Basato sul romanzo di W. Bruce Cameron intitolato “Dalla parte di Bailey”, il film parte dal 1962, quando Bailey, un cucciolo di golden retriever ferito e solo, viene salvato da Ethan Montgomery (Dennis Quaid). Tra cane e padrone si instaura un forte legame di amicizia e Bailey sarà al fianco di Ethan nelle tappe più importanti della sua vita dagli studi alle delusioni sportive, fino al primo amore per la bella Hannah (Britt Robertson e nella versione adulta Peggy Lipton). Nel corso degli anni, lo spirito di Bailey si reincarna in altri cani, prima in un pastore tedesco del Dipartimento di Polizia di Chicago chiamato Ellie, poi in un corgi di nome Tino e infine un incrocio tra un pastore australiano e San Bernardo chiamato Buddy.