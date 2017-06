"Parigi può attendere", viaggio on the road alla ricerca della felicità

Eleanor Coppola debutta alla regia e alla sceneggiatura narrativa con "Parigi può attendere", commedia on the road in salsa francese. Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film, nelle sale italiane a partire dal 15 giugno. L’attrice candidata agli Oscar Diane Lane interpreta Anne, la moglie di un produttore di Hollywood (Alec Baldwin), che si ritrova a fare un viaggio attraverso la Francia ritrovando sulla strada una gioia di vivere che credeva perduta.