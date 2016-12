"Pan", la storia di Peter agli inizi

Peter è un dodicenne ribelle che vive in un triste orfanotrofio di Londra. In una notte incredibile, il piccolo Peter viene trasportato a Neverland, un mondo fantastico, popolato da pirati, guerrieri e fate, dove si ritrova a vivere straordinarie avventure insieme alla guerriera Tiger Lily, interpretata da Rooney Mara (Uomini che odiano le donne), e dal suo nuovo amico di nome James Hook, interpretato da Garrett Hedlund, già apparso in A proposito di Davis e Unbroken. La missione di Peter sarà svelare l'identità segreta di sua madre, che lo aveva abbandonato tanto tempo prima, e sconfiggere lo spietato pirata Blackbeard (Hugh Jackman) per salvare Neverland e scoprire il suo vero destino: diventare l'eroe che sarà conosciuto per sempre con il nome di Peter Pan.



Il film, che nel cast include anche Amanda Seyfried e Cara Delevingne, è sceneggiato da importanti autori di Hollywood e prodotto, tra gli altri, da Greg Berlanti, già firma di tante serie tv, da Dawson's Creek a Everwood, da Arrow a The Flash.