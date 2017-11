Il simpatico orsacchiotto Paddington torna al cinema, per una caccia al tesoro tra i monumenti di Londra. Tgcom24 offre in esclusiva una scena del sequel, in uscita il 9 novembre . Diretto da Paul King, nella versione italiana il protagonista ha la voce di Francesco Mandelli . Nel cast Hugh Grant, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Julie Walters Sally Hawkins e Hugh Bonneville

Adottato dalla famiglia Brown, Paddington è ormai amato e stimato da tutti gli abitanti del suo quartiere. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente. L'orsacchiotto e la famiglia si mettono così sulle tracce dell'astuto ladro che l'ha trafugato...